Fueron por violencia de género y secuestraron 11 frascos con marihuana

En el marco de un llamado al 911 por violencia de género, efectivos del Comando de Patrullas de Bahía Blanca aprehendieron a Agustín Francisco Tarrio por tener en su domicilio, ubicado en Marcos Mora al 100, 11 frascos con marihuana.

El procedimiento se dio ayer, cuando la pareja del hombre efectuó el llamado al número de emergencias y los efectivos, al arribar al lugar, detectaron los frascos que contenían los estupefacientes.

Se secuestró, además, una balanza de precisión, celulares y otros elementos de interés para la investigación.

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Tarrio fue indagado, por el fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ N° 19. Decidió no prestar declaración y quedó imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en dosis fraccionadas directamente para su consumo.