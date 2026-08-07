La autocrítica de Briatore por el rendimiento de Alpine: “No sé por qué no ganamos”

El italiano Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa Alpine, donde compite el argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1, se mostró autocrítico al reconocer que no sabe "por qué no ganamos".

"Tenemos todo para ganar", aseguró Briatore en diálogo con el medio The Race, aunque explicó que el gran desafío que tienen y que por ahora no logran conseguir es el de "ser más creativos".

"No sé por qué no ganamos. No sé por qué no batimos a McLaren. No sé por qué no batimos a Ferrari. Ya lo hicimos antes, la única cuestión es creer en lo que uno hace, medirse con esa gente", reflexionó el italiano que llevó a la gloria a leyendas como el alemán Michael Schumacher y el español Fernando Alonso.

De todas maneras, Briatore destacó que la estabilidad que consiguió el equipo es clave, ya que les permitirá evaluar mejor el rendimiento y así fortalecer el proyecto, y reveló que hay cada vez más ingenieros interesados en formar parte del proyecto.

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Luego de un 2025 desastroso, donde finalizó en la última posición del campeonato de Constructores, Alpine pudo dar un gran paso en este 2026 y posicionarse como una de las mejores escuderías.

Luego de 11 fechas disputadas en el campeonato, el francés Pierre Gasly pudo sumar 42 puntos, mientras que Franco Colapinto consiguió 19, lo que además le permite a Alpine estar en el sexto lugar del campeonato de Constructores y peleando mano a mano con Racing Bulls por la quinta colocación.

Estas semanas de descanso son claves para Alpine, ya que podrá desarrollar alguna que otra mejora que le permita acercarse a las escuderías líderes y también recuperar el terreno que perdió ante Racing Bulls.

La actividad en la Fórmula 1 volverá a finales de agosto, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort.

Agencia NA