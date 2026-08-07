El montehermoseño Baltasar Rodríguez deja Racing y pasa a otro equipo del fútbol argentino

El montehermoseño Baltasar Rodríguez será nuevo jugador de Estudiantes de La Plata luego de que el club platense alcanzara un acuerdo con Racing para comprar el 50% de los derechos económicos del mediocampista, mientras que otro 30% quedará sujeto al cumplimiento de una serie de objetivos establecidos en la operación.

El futbolista de 23 años ya llegó a La Plata para realizarse la revisión médica, conocer a sus nuevos compañeros y al entrenador Alexander Medina, para posteriormente, firmar su contrato con la institución.

La negociación contempla que Estudiantes adquiera inicialmente la mitad de la ficha y que, en caso de alcanzarse las condiciones deportivas estipuladas, se active una obligación de compra por otro 30%, por lo que el "Pincha" podría terminar quedándose con el 80% del pase. Los clubes todavía no informaron oficialmente los montos económicos de la transferencia.

La llegada de Rodríguez se aceleró durante los últimos días después de una negociación que generó tensión con Racing. El mediocampista había decidido no concentrar para el encuentro ante Tigre y posteriormente trabajó apartado del plantel mientras esperaba que se concretara su salida.

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El volante surgido de las inferiores de la "Academia" había renovado recientemente su contrato con el conjunto de Avellaneda y anteriormente tuvo una experiencia en Inter Miami, que finalmente no ejecutó la opción de compra establecida en su préstamo.

Rodríguez era uno de los futbolistas pretendidos especialmente por Medina, quien había reconocido públicamente el interés por sumarlo debido a las variantes que puede ofrecer en la mitad de la cancha.

Estudiantes pudo avanzar por un nuevo refuerzo después de la transferencia de Mikel Amondarain al Bologna, operación que le abrió reglamentariamente un cupo para incorporar fuera del cierre habitual del mercado.

De esta manera, el "Pincha" cerró una nueva incorporación para fortalecer su plantel, con Baltasar Rodríguez como nueva alternativa para el mediocampo ofensivo y con la posibilidad de quedarse en el futuro con hasta el 80% de su ficha.

Agencia NA