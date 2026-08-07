"Todos a bordo": el Club Naútico lanzó un programa de iniciación para chicos

El Club Náutico Bahía Blanca lanzó una nueva convocatoria para participar de "Todos a Bordo", el programa de iniciación náutica destinado a niños y niñas de 7 a 13 años de nuestra ciudad y la región.

La propuesta busca acercar a los más jóvenes al mundo de la navegación a través de una experiencia recreativa y formativa, promoviendo valores como el trabajo en equipo, el cuidado del ambiente y la confianza en uno mismo.

La actividad es gratuita, no requiere experiencia previa y ofrece la posibilidad de aprender a navegar, hacer nuevos amigos y disfrutar del contacto con la naturaleza en un entorno seguro.

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Los interesados ya pueden completar la preinscripción mediante el enlace publicado por el Club Náutico Bahía Blanca.

Desde la institución aclararon que la inscripción no implica el ingreso automático al programa.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires.