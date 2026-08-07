Dólar en Bahía Blanca: el blue quedó cerca de un nuevo nivel y el riesgo país volvió a moverse

Bahía Blanca cerró la semana financiera con movimientos moderados en el mercado cambiario. El dólar oficial finalizó este viernes con un promedio de $1.473,82 para la compra y $1.522,79 para la venta, según los registros de cotización relevados en la plaza local.

En el Banco Nación, la divisa estadounidense terminó operándose a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, manteniendo valores similares a los observados durante las últimas jornadas.

Por su parte, el dólar blue concluyó la jornada como referencia del mercado informal en Bahía Blanca con valores cercanos a $1.513 para la compra y $1.541 para la venta, con una variación negativa de aproximadamente 0,32% respecto de la jornada anterior.

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La diferencia entre el precio de venta del dólar blue y el oficial se ubicó en torno a los $18 por dólar, una brecha acotada en comparación con otros períodos de mayor tensión cambiaria.

En el plano financiero, el riesgo país argentino, medido por el índice EMBI elaborado por JP Morgan, terminó este viernes en 452 puntos básicos, luego de una suba diaria de 6 unidades, equivalente a una variación del 1,35%.

El indicador había cerrado la jornada del jueves en 446 puntos, por lo que acumuló un leve deterioro en el cierre semanal.