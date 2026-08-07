Un integrante de la Selección argentina jugará en el Manchester City

El arquero argentino Gerónimo Rulli dejará el Olympique de Marsella de Francia después de dos temporadas y continuará su carrera en el Manchester City de Inglaterra.

El arquero de la Selección argentina sería suplente del italiano Gianluigi Donnarumma en el equipo inglés que ahora dirige el pontecagnanesi Enzo Maresca.

La salida del arquero ex Estudiantes de La Plata obligará al Olympique de Marsella a buscar un reemplazante, por lo que uno de los apuntados es el paraguayo Orlando Gill, arquero de San Lorenzo y figura de Paraguay en la última Copa del Mundo.

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El arquero paraguayo integra una lista de cuatro alternativas que analiza el club francés debido a su actuación en el Mundial, el cuál despertó el interés de varios equipos europeos y ahora podría dejar San Lorenzo.

Gill también es seguido por Leeds United, que pretende contratarlo, como así también Aston Villa, Ipswich Town y Fiorentina fueron otros clubes que monitorearon al arquero durante este mercado de pases.

San Lorenzo tiene una cláusula de rescisión de 8 millones de dólares para Gill y esa cifra representa una posibilidad concreta para el club de Boedo de generar una venta importante y reforzar sus arcas.

El interés del Olympique de Marsella se suma así a una lista de clubes que ya siguieron al paraguayo.

La salida de Rulli aceleró la búsqueda del conjunto francés, mientras que Gill aparece como una de las opciones para ocupar el arco que quedará libre.