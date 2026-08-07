La Unión Vasca define hoy a los campeones del Torneo de la Amistad 2026

La actividad del Torneo de la Amistad 2026, organizado por la Unión Vasca, llega hoy a su punto culminante con la disputa de las finales en las diferentes categorías, en una jornada que promete un gran marco de público y un destacado nivel deportivo.

El programa comenzará a las 18.30 con la final de Pelota Femenina, donde se enfrentarán Constanza Ciuciani y Camila La Cruz ante Martina Sosa y Morena Agrello.

Posteriormente, desde las 19.15, será el turno de la final de Pelota Adaptada, protagonizada por las duplas Daniel Pletouger-Andoni Irazusta y Aldo Serra-Guillermo Poggio.

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La definición del tercer puesto, prevista para las 20.00, tendrá como protagonistas a Osvaldo Suárez-Martín Mahón y Sergio Iralde-Martín Diodato.

El cierre de la jornada llegará a las 20.45 con la esperada gran final, en la que buscarán quedarse con el título Rocco Ordóñez y María Saez, quienes enfrentarán a Elsio Tasselli y Roberto Eizaguirre, luego de superar con éxito las semifinales del certamen.

Desde la organización destacaron el nivel de competencia alcanzado durante el torneo y el clima de amistad y compañerismo que se vivió a lo largo de todas las jornadas, valores que dan nombre al campeonato y que constituyen uno de sus principales objetivos.

La invitación está abierta a socios, familiares, aficionados y a toda la comunidad para acompañar el cierre de una nueva edición del Torneo de la Amistad, uno de los eventos deportivos más representativos del calendario de la Unión Vasca.