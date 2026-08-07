Copa del Rey de vela: los candidatos tomaron posición de cara a la gran final

Por Juan José Barzola / Especial para La Nueva.

Después de tres jornadas de Serie Preliminar, este viernes supuso el inicio de la Serie Final que recrudece la batalla por la 44ª Copa del Rey Mapfre de vela, en las clases ORC y en los monotipos ClubSwan 42.

En esta fase de la competición cada prueba suma un 50% más de puntos que en las tres sesiones previas y ya no hay descartes, lo que elimina el margen para el error. La bahía de Palma (Mallorca) volvió a cumplir, y las seis categorías pudieron regresar al Real Club Náutico de Palma con pleno de pruebas y una provisional que deja la batalla por el título lista para sentencia en la emocionante jornada final para este sábado.

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Después de cuatro días los líderes son los españoles Teatro del Soho San Miguel en Uber ORC B, Nadir en ClubSwan 42 y Baleària Team RCNP en Baleària Women’s Cup; el italiano Vudu en Abanca ORC 0; el alemán Earlybird en Azulmarino ORC C; y el sueco Rán en Sail Racing ORC A.

Abanca ORC 0

La Serie Final arrancó con victoria de Hispania, que hoy no contaba con Felipe a bordo por su viaje oficial a Colombia. El TP52 español regresaba momentáneamente al podio, colocándose segundo y a 8,5 puntos del líder Vudu. Pero un doloroso noveno en la siguiente devolvía al barco de la Escuela Naval de Regatas de la Armada Española al cuarto lugar con el que había iniciado la jornada. Al frente de la tabla, Vudu hacía los deberes anotando sendos segundos que permiten al equipo del italiano Mauro Gestri llegar a la última jornada con una renta de nueve puntos respecto al suizo Kilara II y 11,5 respecto al ganador de la segunda prueba del día, el brasileño Caballo Loco.

Sail Racing ORC A

La victoria del Rán en la prueba inicial redujo a sólo medio punto la ventaja del Nola en cabeza de la clase. El duelo se repetía en la siguiente prueba, con nueva victoria del barco de Niklas Zennström por delante del de Taavet Hinrikus, los dos claros dominadores de la semana. Rán es el nuevo líder de Sail Racing ORC A, un punto por delante de Nola. Tras los dos Carkeek 40 se abre una brecha de 19 puntos sobre el tercero, el GP42 sueco Garm.

Uber ORC B

El líder Teatro del Soho San Miguel comenzó el día encadenando su tercera victoria parcial consecutiva para escaparse al frente de la competida Uber ORC B. Un tercero en la siguiente prueba, por detrás de Beso Beach y el argentino Katara, bastó al barco de Javier Banderas para hacerse fuerte al frente de la tabla de cara a la gran final de mañana. Lidera ahora por 14,5 puntos frente al L’Immens y por 19,5 respecto al Katara, la renta más abultada del universo ORC. Pero en una flota con 23 barcos y puntuación 1,5 en cada prueba que se dispute, el décimo título del equipo de Banderas todavía no está asegurado.

Azulmarino ORC C

El Earlybird del alemán Hendrik Brandis comenzó la Serie Final con una rentable victoria que le permitía aprovechar el cuarto sumado por Project Work para arrebatarle el liderato provisional en Azulmarino ORC C. El equipo español recuperaba parte del terreno perdido en la siguiente vuelta, al firmar un tercero por un cuarto de su rival en una prueba ganada al alimón por Niramo y Django. Después de cuatro días y siete pruebas, los tres primeros de la clasificación se encuentran concentrados en menos de tres puntos.

ClubSwan 42

La batalla de ClubSwan 42 comenzó con una emocionantísima prueba inicial que terminó con la primera victoria parcial de la semana para el Selene Alifax y un inaudito empate en la segunda posición entre Nadir y Pez de Abril, subcampeón y campeón del mundo respectivamente. En la segunda, Nadir volvía a ser segundo, esta vez por detrás del británico Long Echo, resultado que permitía al equipo de Pedro Vaquer regresar a tierra con la mejor tarjeta de la flota por cuarto día consecutivo y reforzar su liderato: aventaja por m del italiano Selene Halifax y 26,75 de Pez de Abril.

Baleària Women’s Cup

Una completa jornada de cruces ordenó la provisional de Baleària Women’s Cup, pero no varió la identidad del equipo que lidera la clase femenina. El Baleària Team RCNP de María Bover continúa intratable en su defensa del título, y encadena 11 primeros y tres segundos después de tres días de competición. Aventaja por cerca de 20 puntos al Solgreen – Les Roches de Elena de Tomás, que hoy tuvo una jornada irregular. Terceras son las chicas de Pulperas Team, de Sara Momplet.

Mañana se decide todo

Después de cuatro días de competición, la 44ª Copa del Rey Mapfre afronta su gran final con un programa a dos asaltos para las cuatro divisiones ORC y los monotipos ClubSwan 42. Calculadora en mano, no hay ningún título decidido, aunque varios candidatos parten con clara ventaja en las apuestas. La clase femenina comenzará la jornada completando sus cinco últimos cruces para definir a los seis equipos que lucharán por La Copa en las decisivas Medal Races.