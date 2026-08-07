Cuando vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Países Bajos

El piloto argentino Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, que marcará el regreso de la categoría después del tradicional receso de verano europeo.

El piloto de Alpine buscará revancha tras el complicado desempeño de su equipo en Hungría y afrontará una fecha clave para sumar puntos y consolidar su crecimiento en la máxima categoría.

La actividad en el circuito de Zandvoort comenzará el viernes 21 de agosto con la única práctica libre, a las 7:30 (hora argentina), mientras que a las 11:30 se disputará la clasificación para la carrera Sprint.

El sábado 22 será el turno de la carrera Sprint, que comenzará a las 7:00. Luego, desde las 11:00, se llevará a cabo la clasificación para el Gran Premio del domingo.

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El fin de semana será transmitido por ESPN en Disney+, incluida la carrera principal que se disputará el domingo 23 de agosto, desde las 10 de Argentina.

El Gran Premio de Países Bajos se desarrollará en Zandvoort, un histórico trazado ubicado junto al mar del Norte que regresó al calendario de la Fórmula 1 en 2021.

El circuito tiene 4,259 kilómetros de extensión y 14 curvas, con pronunciados peraltes en sectores como Arie Luyendyk y Hugenholtz, que permiten diferentes trayectorias y exigen precisión.

La pista combina sectores angostos y rápidos, por lo que la clasificación resulta determinante debido a las dificultades para adelantar durante la carrera.

Además, el viento costero y la arena que puede ingresar al asfalto pueden alterar la adherencia y obligar a los equipos a modificar la puesta a punto.

Colapinto intentará adaptarse a esas condiciones para iniciar la segunda parte de la temporada con un resultado positivo.

Agencia NA