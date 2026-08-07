Santiago Gattari y el ascenso a la Liga Argentina: "No caigo todavía", dijo el base surgido de Liniers

El bahiense Santiago Gattari logró ascender con Mitre (Posadas) a la Liga Argentina, tras ganarle la semifinal de la Liga Federal a El Ceibo.

"No caigo todavía. Era el gran sueño que teníamos cuando llegamos acá. Sabíamos que por nombres podíamos pelear arriba, pero el Federal es durísimo, este año había 92 equipos", dijo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

El base, surgido de Liniers, reconoció que fue algo increíble lo vivido en Posadas.

"Todos los partidos estuvo la cancha explotada", contó.

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Previo a la serie por el ascenso cruzaron con Tokio, nada menos que el clásico de la ciudad.

"Creo que fue el equipo que más nos complicó. No le habíamos podido ganar en la temporada. Es un equipo que te lleva a jugar muy incómodo", reconoció, recordando que llegaron a perder por 18 puntos en el último cuarto del segundo partido, estando 1-0 abajo.

Ese punto fue clave.

"Después dijimos 'no se nos puede escapar'. Y nos marcó muchísimo", aseguró.

Fue la tercera experiencia de Gattari lejos de la ciudad, tras jugar en Salta y Corrientes.

"La verdad que acá el verano es insoportable. Pero es una zona que me gusta. Y acá la gente es muy cálida. En el club están pendientes de que no nos falte nada. Me trataron de manera increíble desde que llegué. Pero se extraña. Igual, coronarlo de esta manera te genera alivio", aseguró.

Santi trazó un paralelismo entre el ambiente basquetbolístico de Posadas con Bahía.

"Si bien no se vive como en Bahía, pero este año creció mucho, hay tres equipos en el Federal; la Liga Provincial está buena, y sería como el torneo local de allá, aunque como el básquet de Bahía no hay en ningún lado", comparó.

Respecto de la posibilidad de retornar al torneo local, Gattari aclaró que esta vez no lo tiene como prioridad.

"No hablé nada. Por el momento, tengo intenciones de irme la segunda mitad de año, lo que no hice el año pasado, pero todavía no lo sé", señaló.

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