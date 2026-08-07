Murió un bahiense en un choque frontal sobre una ruta pampeana

Un hombre oriundo de Bahía Blanca murió este viernes luego de un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 101, a pocos kilómetros de la localidad pampeana de Speluzzi, según informó El Diario de La Pampa.

El hecho ocurrió pasadas las 12:30 y fue protagonizado por una Renault Trafic, perteneciente al comisionista conocido como "Tito", de Embajador Martini, y un Fiat Siena que circulaba en sentido contrario. Ambos vehículos impactaron de manera frontal.

Producto de la violencia del choque, uno de los ocupantes del automóvil quedó atrapado entre los hierros retorcidos. Personal de Bomberos Voluntarios trabajó intensamente para rescatarlo, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento.

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El fiscal Juan Pellegrino confirmó que la víctima fatal era Raúl Alfredo Martínez, oriundo de Bahía Blanca, quien viajaba como acompañante en el Fiat Siena.

El conductor del automóvil fue asistido por los equipos de emergencia y trasladado en estado grave al Hospital Gobernador Centeno de General Pico.

Por su parte, los dos ocupantes de la Renault Trafic también fueron derivados al mismo centro asistencial con diversas lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría de Speluzzi y personal de la Unidad Regional II de General Pico, junto con Bomberos Voluntarios y ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas (SEM).

El tránsito sobre la Ruta Provincial 101 permaneció bajo intervención preventiva mientras se realizaban las tareas de asistencia y las pericias para establecer las causas del accidente.

De acuerdo con lo informado por El Diario de La Pampa, se trata de la segunda víctima fatal por siniestros viales registrada durante agosto y la número 31 en lo que va del año en territorio pampeano.