A los 51 años murió el icónico representante de modelos Leandro Rud

Leandro Rud murió a los 51 años luego de una larga batalla contra un cáncer de glándulas salivales con metástasis en los huesos. La triste noticia fue confirmada a TN Show por Alejandra Maglietti, muy cercana al representante.

El empresario, nacido el 19 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, fue durante años uno de los representantes de modelos más influyentes del país y, más tarde, conductor de televisión.

Rud creció en una familia marcada por el trabajo y el apoyo mutuo: su padre, Carlos Rud, fue empresario textil; su madre, Marta López, docente; y sus hermanos, Mariana y Gustavo, lo acompañaron siempre. Reservado en su vida personal, nunca se le conocieron hijos.

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En 2015, la vida de Rud dio un giro inesperado. Lo que comenzó como ataques de pánico y un cansancio persistente terminó en un diagnóstico devastador: una tomografía reveló un tumor maligno en las glándulas salivales, una enfermedad poco frecuente que ya había avanzado a los huesos.

La noticia lo llevó a tomar decisiones drásticas. Cerró la agencia de modelos que había fundado en 1996 y que lo posicionó como referente del rubro, tras representar a figuras como Alejandra Maglietti, Jesica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo. El bienestar y la salud pasaron a ser su prioridad absoluta.

De la pasarela a la televisión y una lucha pública

Tras alejarse del mundo empresarial, Rud encontró un nuevo espacio en la televisión. Condujo La Noche en C5N y luego en Canal 9, donde no solo abordó temas de actualidad, sino que también compartió su experiencia con la enfermedad, buscando acompañar a quienes atravesaban situaciones similares.

Enfrentar el cáncer lo llevó a modificar su rutina: la natación en aguas frías se volvió una práctica central, convencido de que ayudaba a frenar la metástasis y mejorar su calidad de vida. Además, eligió rodearse de personas que le aportaban energía positiva y se alejó de vínculos tóxicos, convencido de que el entorno era tan importante como cualquier tratamiento médico.

Su círculo más cercano estuvo compuesto por su madre, su hermana, amigos, médicos como Ramiro Heredia, Nicolás González y Daniel Campos, y sus seis perros rescatados, que lo acompañaron incluso en los momentos más difíciles.

En mayo de este año, Rud mostró públicamente las secuelas físicas de la enfermedad y relató el proceso que atravesó desde los primeros síntomas. “Fueron días muy difíciles. Luchala, que la vida vale la pena”, escribió en sus redes, lejos de buscar lástima y con la intención de alentar a quienes enfrentan enfermedades graves.

“Pasé tres veces por cáncer 4 y trato de levantarme todos los días, correr, caminar y nadar. Mis perros callejeros me ayudan mucho. También les digo que mientras uno pueda caminar y estar consciente, hay que lucharla”, compartió Rud, que incluso nadó en el Canal de la Mancha. “Por mi experiencia, hay enfermedades peores, como el ELA o el ACV, donde uno pierde la movilidad y a veces la conciencia”, aseguró. (Fuente: TN).