Los análisis descartaron salmonella en el pollo y el chorizo del evento solidario de Pringles

A poco más de diez días del episodio sanitario que generó preocupación en Coronel Pringles tras una venta solidaria de pollo a la parrilla destinada a colaborar con una familia que afrontaba un tratamiento de salud, la Secretaría de Salud informó los resultados de los análisis realizados sobre las muestras de alimentos y de pacientes.

Según el comunicado oficial difundido este viernes, las muestras de pollo y chorizo enviadas al Laboratorio del Departamento de Bromatología de Bahía Blanca “cumplen con lo establecido” por el Código Alimentario Argentino.

Además, los estudios microbiológicos no detectaron la presencia de Salmonella, Listeria, Staphylococcus, Enterobacterias, Clostridium ni anaerobios sulfito reductores.

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De esta manera, desde el área sanitaria señalaron que “no existe relación causal entre el incidente y las materias primas cárnicas utilizadas”.

El episodio había tomado trascendencia días atrás, cuando luego de una venta a beneficio realizada durante un domingo al mediodía comenzaron a presentarse numerosos vecinos con síntomas gastrointestinales, entre ellos vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal.

En ese momento, desde el Hospital Municipal y la Secretaría de Salud se había recomendado a quienes hubieran consumido los alimentos del evento y presentaran síntomas que concurrieran a la guardia.

Ante la sospecha inicial de un posible brote de origen alimentario, se recolectaron muestras de los productos terminados y de las materias primas utilizadas para su elaboración, además de realizarse estudios epidemiológicos en conjunto con Región Sanitaria I.

Sin embargo, los resultados conocidos ahora modificaron el panorama inicial. En los cultivos biológicos realizados sobre muestras de pacientes afectados se detectaron antígenos positivos para Rotavirus y Adenovirus tipos 40 y 41, virus asociados a cuadros de gastroenteritis.

Con estos nuevos resultados, la investigación continúa enfocada en determinar las circunstancias que rodearon al episodio, aunque los análisis oficiales disponibles hasta el momento no vinculan el brote con el pollo ni los chorizos comercializados durante la actividad solidaria. (Agencia Coronel Pringles).