Ruta 51: habilitan el tránsito en la zona de Frapal luego del vuelco de un camión
El pavimento resbaladizo por las recientes lluvias caídas habría sido la causa principal del incidente vial. El acoplado quedó sobre la cinta asfáltica y el semirremolque, en una de las banquinas.
El vuelco de un camión en inmediaciones del paraje Frapal provocó esta mañana la interrupción parcial del tránsito vehicular a la altura del kilómetro 655, de la ruta provincial 51, aunque el corte ya se levantó.
El chasis del Scania, que se movilizaba al mando del bahiense Julio Orazi (35), se tumbó y su acoplado terminó cruzado sobre la cinta asfáltica, dificultando así la circulación de vehículos.
El semirremolque quedó volcado sobre su lateral izquierdo, en una de las banquinas.
El siniestro vial se originó aparentemente por la mala visibilidad a raíz de las lluvias que tornan el asfalto resbaladizo y la nocturnidad.
El chofer, ileso
El rodado, que trasladaba cargas generales, se desplazaba en sentido Coronel Pringles-Bahía Blanca y su chofer resultó ileso.
En el lugar del hecho trabajaron policías pringlenses y Bomberos Voluntarios, que en un primer momento cortaron la circulación de vehículos en el carril ascendente de la 51 y ordenaron el tránsito.
Las autoridades recomiendan circular con precaución.