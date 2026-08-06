Reclaman 6 años y medio de cárcel para un hombre acusado de abusar de una menor

La fiscalía solicitó una pena de seis años y medio de cárcel para un hombre acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja en Coronel Pringles.

El doctor Diego Torres reclamó la condena en el marco del juicio oral que lleva adelante el Tribunal en lo Criminal Nº 3.

Al mismo tiempo, el titular de la UFIJ Nº 4 pidió también que se ordene la detención del procesado, quien arribó al debate en libertad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El sujeto, a quien no se identifica para preservar a la víctima, está imputado de abuso sexual gravemente ultrajante (2 hechos) y abuso sexual simple.

Los letrados María Victoria Lassallette y Jorge Ignacio Otharán, que asesoran a la familia de la joven, adhirieron a la petición del Ministerio Público.

Torres sostuvo que los hechos (manoseos y otras prácticas) se produjeron en dos domicilios de aquella ciudad, aprovechando que la menor se encontraba residiendo junto a su abuela.

Uno de los episodios habría ocurrido en diciembre de 2018 (por entonces tenía 8 años la damnificada) y los restantes en febrero de 2021.

El abogado defensor Pablo Soteri reclamó la absolución del acusado y, en caso de ser hallado culpable, propuso la calificación de abuso sexual simple.

El veredicto de los jueces se conocerá el próximo miércoles a mediodía.