Crimen en White: "El disparo fue a 10/15 centímetros o menos", dijo el fiscal

Allegados a la víctima pegaron carteles en el bar que exigen justicia. Fotos: Emmanuel Briane y archivo La Nueva.

El fiscal Mauricio Del Cero, quien investiga el homicidio de Santiago Vega, el joven de 19 años que fue baleado a la salida de un bar en Ingeniero White, dejó en claro que el ataque fue intencional y no como resultado de un hecho accidental.

Por el crimen está detenido Joaquín Eleazar Larraburu (25), quien escapó del lugar del hecho, el pasado sábado en la madrugada, pero chocó la rotonda de la ruta 3 y Pedro Pico y fue reducido.

Joaquín Larraburu, el presunto homicida.

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"Luego de tomar el arma (no está claro si fue solo o se la alcanzó alguien desde el auto, un Volkswagen Gol) efectúa un disparo a muy corta distancia, a 10/15 centímetros o menos del cuello de la víctima", remarcó Del Cero.

Esto se determinó en el estudio autopsial, a través de lo que se denomina tatuaje de ahumamiento, que es la marca de deflagración que deja la pólvora del cañón de un arma muy cerca de la piel.

Fiscal Mauricio Del Cero

"Habla de la intención de quien dispara, en tanto y en cuanto tuvo intención de apuntar a una zona vital", remarcó el fiscal.

Otro dato preocupante es que, para los investigadores, la joven víctima podría haber sido ajena al enfrentamiento inicial, cuyo origen todavía no está claro.

En ese sentido, Del Cero aclaró que hay al menos dos testigos -uno de ellos menor de edad- que escucharon a Santiago decir "pará, que yo no tengo nada que ver..." antes de que el ejecutor virtualmente le apoyara el arma en el cuello.

El fiscal consideró que, en principio, "hubo algún conflicto dentro del local (el bar 333, ubicado en San Martín 3.421), aunque el trágico incidente final tuvo lugar en la esquina con Plunkett.

"El homicidio no fue captado por las cámaras públicas. Sí hay videos internos del bar donde se ve llegar al imputado sobre las 2", informó Del Cero, para agregar que Larraburu llegó junto a otras 4 personas en el Gol.

"Alrededor de las 5 se produjo el episodio, una pelea, Santiago Vega estaba a la salida, intenta eludir la confrontación y sin embargo, por razones que deberemos establecer, el imputado se acerca y con el arma calibre 22 le arroja un disparo al altura del cuello", amplió.

Sobre una supuesta rivalidad entre hinchas de Olimpo y Comercial, el fiscal remarcó que por el momento no hay ningún elemento de prueba que lleve a relacionar esa situación con el desenlace.

Sí reconoció que en el lugar había gente con camisetas o prendas de ambos clubes, teniendo en cuenta que Vega había jugado al fútbol en el club whitense y que Larraburu y sus acompañantes serían parte de la hinchada aurinegra.

Larraburu, quien está siendo asesorada por la abogada Bárbara Sager, fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que prevé penas de entre 10 años y 8 meses de prisión a poco más de 33 años.

"Teniendo en cuenta que la investigación está al comienzo, creemos que el cuadro probatorio es bastante sólido, entre la coherencia que existe entre varias declaraciones testimoniales, lo que se ve en las imágenes y la secuencia de cómo fue el hecho", agregó.

Del Cero remarcó que cree que se trató de "un homicidio decidido en el instante mismo de matar".

El descargo del bar

A través de su cuenta de Instagram, el bar 333 comunicó que aquella madrugada, dentro del establecimiento, "no se registraron peleas, agresiones ni disturbios" y que esa situación se comprobó a través de "la revisión de 18 cámaras de seguridad" y del aporte del personal de seguridad.

"Entendemos el dolor y la bronca que atraviesa nuestra comunidad...somos laburantes y detrás del bar hay familias que trabajan todos los días. Es un bar público. No tiene lógica ni corresponde impedir el ingreso o retirar a alguien por no ser de White o por diferencias entre grupos", explicaron.

"Todos los videos, audios, comunicaciones y registros fueron debidamente resguardados y puestos a disposición de las autoridades desde el primer momento", indicaron.