Un sábado para salir abrigado: ¿qué se espera desde lo climático?

La jornada sabatina en Bahía Blanca estará marcada por el frío, el sol y la presencia de viento del sector oeste, de acuerdo con el pronóstico difundido por Satelmet.

Durante las primeras horas del día se espera tiempo frío con períodos soleados. El viento soplará de manera moderada, con momentos de mayor intensidad, mientras que la visibilidad será buena.

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 4 grados centígrados.

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Por la tarde continuarán las condiciones frías, aunque con cielo mayormente soleado. El viento del oeste mantendrá intensidad moderada y podría presentar ráfagas.

El índice de radiación ultravioleta se encontrará dentro de valores normales y la temperatura máxima alcanzará los 12 grados centígrados.

En horas de la noche permanecerá el cielo despejado, con un nuevo descenso de la temperatura.

Para la medianoche se prevé una marca cercana a los 5 grados centígrados.