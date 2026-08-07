Provincial U15: Bahía derrotó a Mar del Plata y cruzará con La Plata en semifinales

Bautista Chotard, a pura pontencia, se mete en la pintura. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Bahía Blanca venció esta atardecer a Mar del Plata, 86 a 58 y se adjudicó la zona Sur del Provincial U15 masculino que se disputa en nuestra ciudad.

De esta manera, mañana el equipo bahiense cruzará en semifinales frente a La Plata, segundo de la zona Norte.

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El representante local fue de menor a mayor, marcando la diferencia en el tercer cuarto, cuando se impuso 31-2, con una defensa extendida más firme y un buen juego a campo abierto, además de atacar mucho al canasto.

La síntesis:

Bahía Blanca (86): Franco Mierez (10), Benjamín Giacomodonato (2), Santiago Medina (12), Lautaro Agüero (2), Simón Ojeda (8), Simón Apilli (9), Faustino García De La Fuente (18), Juan Bautista Chotard (9), Tiago Millán (4), Felipe Ferretti (8), Pedro Vinderola (2) y Genaro Beliz (2). DT: Juan Cruz Santini.

Mar del Plata (58): Agustín Stadler (13), Felipe Carrera (12), Thomas Duarte (2), Flipe Sánchez (8), Valentín Giamberardino, Juan Bautista Landeta (2), Ramiro Seffino, Ceferino Cotrofe (13), Evaristo Biocca, Federico Churio (2), Thiago Liniers (6) y Julián Reboredo. DT:

Cuartos: Bahía, 21-20; 47-33 y 78-35.

Árbitros: Manuela Pastorino (Zárate-Campana) y Juan Rincón (Olavarría).

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

El rival

Zárate-Campana obtuvo la zona Norte, venciendo en su doble presentación de hoy, por la mañana a Chivilcoy y en el atardecer, en Liniers, a La Plata, 69 a 48.

Posiciones

Zona Sur: 1º) Bahía (2-0), 2º) Mar del Plata (1-1) y 3º) Olavarría (0-2).

Zona Norte: 1º) Zárate-Campana (2-0), 2º) La Plata (1-1) y 3º) Chivilcoy (0-2).

El sábado

La jornada del sábado se disputará íntegramente en Pacífico.

10:30: Olavarría-Chivilcoy, por el 5º puesto.

A las 18: Zárate Campana (1º Norte)-Mar del Plata (2º Sur).

A las 20: Bahía (1º Sur)-La Plata (2º Norte).

Domingo

A las 10:30: por el 3º puesto (en Pacífico).

A las 12:30: final (en Pacífico).