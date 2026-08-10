Bahía Blanca amaneció este lunes entre las ciudades más frías del país

Bahía Blanca registró esta mañana una de las temperaturas más frías del país, quedando en el octavo lugar, de acuerdo al ranking que elabora el Servicio Meteorológico Nacional.

A las 7 de la mañana, la ciudad soportó -3 ºC, siendo la sensación térmica de -7.2 ºC.

A esa hora, Esquel, en Chubut, era el lugar con menor temperatura en toda la Argentina: -9.9 ºC. La siguieron Maquinchao (-8.4 ºC), El Calafate (-7.4 ºC), Trelew (-5 ºC), Puerto Madryn (-4.2 ºC), San Carlos de Bariloche (-3.2 ºC) y Malargüe (-3 ºC).

Mientras que el top ten lo completó Coronel Suárez (-2.5 ºC) y Villa Reynolds (-2.4 ºC).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según indicó el servicio local de Satelmet, la temperatura máxima alcanzará hoy los 11 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío con soleados; el viento será leve del oeste rotando al sector sur y la visibilidad será buena.

En la tarde, el tiempo será frío con nubosidad en aumento. El viento tendrá intensidad leve del sudeste rotando al este, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

La noche, en tanto, será fría y nubosa. Se estima para medianoche una temperatura de 5 grados centígrados.