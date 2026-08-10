Alimentos ecológicos, una elección que impulsa la salud y el cuidado del ambiente

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

El interés por los alimentos ecológicos continúa creciendo en todo el mundo y refleja un cambio en la manera de consumir.

Más allá de sus características nutricionales, cada vez más personas optan por productos obtenidos mediante prácticas sostenibles, priorizando el cuidado del ambiente, la biodiversidad y el fortalecimiento de las economías locales.

Esta tendencia responde a una mayor conciencia sobre el impacto que tiene el sistema alimentario en los recursos naturales y al interés por modelos de producción que reduzcan la contaminación y promuevan un uso responsable del suelo y el agua.

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Los alimentos ecológicos provienen de sistemas de producción orgánica que prescinden del uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, organismos genéticamente modificados, antibióticos y hormonas de crecimiento.

En su lugar, emplean métodos que buscan preservar el equilibrio de los ecosistemas y mantener la fertilidad natural de los suelos.

Además, este modelo productivo promueve la conservación de la biodiversidad, protege las fuentes de agua y favorece una mayor capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático.

Un consumo con múltiples motivaciones

El crecimiento de la demanda de productos ecológicos está impulsado por diversos factores.

Entre ellos se destacan la preocupación por la salud, el interés por conocer el origen de los alimentos y la búsqueda de alternativas con menor impacto ambiental.

A ello se suma una mayor valoración del bienestar animal, el apoyo a los productores locales y la preferencia por alimentos frescos, de temporada y producidos cerca del lugar de consumo.

La producción ecológica se consolida como una alternativa que combina criterios ambientales, sociales y económicos.

Cada compra representa un respaldo a sistemas agrícolas que priorizan la conservación de los recursos naturales y promueven el desarrollo de pequeños y medianos productores.

Entre las prácticas más habituales de este tipo de agricultura se encuentran el mantenimiento de la fertilidad del suelo mediante procesos naturales, la reducción del uso de productos químicos de síntesis, la preservación de variedades tradicionales y una gestión más eficiente del agua.

Estas estrategias contribuyen a proteger la biodiversidad y a fortalecer la resiliencia de los ecosistemas frente a fenómenos climáticos extremos.

El papel del consumidor

La alimentación sostenible no depende únicamente del tipo de producto que se elige, sino también de los hábitos cotidianos.

Planificar las compras, conservar correctamente los alimentos y reducir el desperdicio son acciones que complementan el consumo responsable y disminuyen el impacto ambiental del sistema alimentario.

Los especialistas coinciden en que reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos es una de las medidas más efectivas para avanzar hacia un modelo de producción y consumo más sostenible.

Beneficios para las economías locales

El crecimiento del consumo de alimentos ecológicos también favorece a las economías regionales. La compra en mercados de proximidad o directamente a productores locales fortalece el desarrollo rural, reduce las emisiones asociadas al transporte y acerca a consumidores y productores.

Al mismo tiempo, esta forma de consumo suele estar vinculada con otros hábitos sostenibles, como cocinar con mayor frecuencia en el hogar, elegir alimentos frescos y de estación, reducir el uso de plásticos y reutilizar envases.

De esta manera, el consumo de alimentos ecológicos trasciende la alimentación y se convierte en una herramienta para impulsar prácticas productivas más responsables.

Aunque cada decisión individual parezca pequeña, la suma de estos hábitos puede contribuir al cuidado del ambiente, la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de sistemas alimentarios más sostenibles.

Se sabe que una dieta saludable ayuda a prevenir enfermedades y puede hacernos vivir más y mejor. Esto se ha convertido en un propósito de vida para muchos.