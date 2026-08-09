Siguen el frío y la ausencia de sol: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada con temperaturas muy bajas y un cielo que irá cubriéndose a lo largo del día es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 11 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío con soleados; el viento será leve del oeste rotando al sector sur y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 1 grado centígrado.

En la tarde, el tiempo será frío con nubosidad en aumento. El viento tendrá intensidad leve del sudeste rotando al este, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 11 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría y nubosa. Se estima para medianoche una temperatura de 5 grados centígrados.