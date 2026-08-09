Ponce de León aguantó la presión en la última vuelta y se quedó con la final en Toay

Gabriel Ponce de León, a bordo de su Toyotaa Corolla Cross. Foto: Agencia NA.

El piloto de Toyota Gabriel Ponce de León ganó una vibrante final del TC2000 en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, y se quedó con la sexta fecha de la temporada después de protagonizar un notable avance desde la novena posición de partida.

El porteño Franco Vivian, con su Chevrolet, terminó segundo, tras presionarlo hasta los últimos metros, mientras que el oriundo de Junín, Franco Morillo (Chevrolet) completó el podio.

La competencia comenzó con varios incidentes, ya que Emiliano Stang tuvo una mala largada, quedó prácticamente detenido durante algunos segundos y perdió varias posiciones.

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En los primeros metros también se produjo un desparramo que dejó a varios autos fuera de pista y ensució el transcurso de la carrera.

Poco después, el piloto de Toyota Tomás Fernández protagonizó un fuerte accidente al impactar de lleno contra el paredón y su auto quedó seriamente dañado por lo que la carrera fue neutralizada.

Marcelo Ponce de León logró imponerse en una final disputada en Toay tras una carrera cargada de incidentes y una sanción que cambió el rumbo de la competencia.

La primera parte de la carrera estuvo marcada por un choque que involucró al piloto de Corsi Sport; aunque pudo salir por sus propios medios, se lo vio muy dolorido después del impacto. Tras el relanzamiento, Marcelo Ciarrocchi se adueñó de la punta, seguido por Ponce de León y Morillo. A quince minutos del final, Ciarrocchi continuaba al frente, mientras Facundo Aldrighetti, autor de la pole position, marchaba sexto y Matías Rossi séptimo.

Poco después los comisarios deportivos abrieron una investigación por un posible arranque en falso de Ciarrocchi y finalmente le aplicaron una penalización de pase y siga por boxes.

La sanción cambió el desarrollo de la final: cuando Ciarrocchi ingresó a cumplirla, Ponce de León heredó la punta, con Vivian segundo y Morillo tercero. En los minutos finales, Vivian recuperó terreno y arribó a la última vuelta prácticamente pegado al vehículo del puntero.

En una definición ajustada, Ponce de León aguantó la presión en los metros finales y cruzó primero la bandera a cuadros, adjudicándose la sexta final del año. Completaban el podio Vivian y Morillo. (NA).