Caída del consumo pyme: las ventas minoristas se retrajeron 3,8% en julio

Las ventas minoristas pyme registraron un descenso interanual del 3,8% durante el mes de julio, marcando además un retroceso intermensual del 2,1% y un acumulado negativo del 2,7% en los primeros siete meses del año, según el último reporte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

El retroceso en la medición interanual obedeció al agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior, cuya ausencia, combinada con la mayor incidencia de las tarifas de servicios sobre el presupuesto familiar, profundizó la cautela del consumidor.

Este escenario derivó en una demanda defensiva que acotó el consumo a la adquisición de bienes indispensables de la canasta básica, fármacos recetados e insumos de reposición inmediata, postergando la compra de bienes durables, indumentaria y productos de mayor valor unitario.

En lo que respecta a la percepción cualitativa sobre el estado del negocio, el 48,1% de los comerciantes consultados sostuvo que su nivel de actividad "se mantuvo estable con relación al mismo período del año anterior", evidenciando un descenso de dos puntos porcentuales en comparación con junio.

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Esta retracción en la lectura neutral se tradujo en un incremento de las valoraciones pesimistas, observándose que la proporción de comercios que definió su escenario operativo como "desfavorable" ascendió del 43,1% al 44,5%.

Respecto a las decisiones de financiamiento, el 61,5% de los locales juzgó que la coyuntura resulta "desfavorable para concretar nuevas inversiones de capital", en tanto que el 14% la consideró "oportuna" y el 24,5% optó por no fijar posición.

En el desglose sectorial, seis de las siete actividades relevadas mostraron retrocesos en la comparación interanual, concentrándose las mayores caídas en "Textil e indumentaria" (-5,6%), "Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles" (-5,5%) y "Alimentos y bebidas" (-5,4%), mientras que la única excepción positiva se registró en "Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción" (+1%).

Asimismo, el informe de CAME detectó que las ventas online realizadas por comercios con local a la calle tuvieron un incremento interanual del 14,9%.

Ante este panorama de márgenes comprimidos por alzas en costos de reposición y el encarecimiento logístico, el empresariado pyme sostuvo una postura de cautela financiera, congelando planes de inversión para priorizar el sostenimiento del flujo operativo. (con información de NA)