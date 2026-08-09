Provincial U15: Bahía se quedó con ganas de algo más y Zárate-Campana fue campeón

Bahía Blanca no pudo reponerse de la derrota de anoche en la semifinal frente a La Plata y este mediodía de domingo lo sintió, cediendo frente a Mar del Plata, 90 a 79, en el partido por el tercer puesto correspondiente al Provincial U15 masculino que se disputa en nuestra ciudad.

En tanto, Zárate-Campana se consagró campeón, tras vencer a La Plata, 61 a 41.

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El representante bahiense ganó los dos partidos de la fase de grupos, frente a Olavarría (77-63) y Mar del Plata (86-58), y cayó en semis contra La Plata (65-50).

Bahía tuvo enfrente a un rival que estuvo positivo desde el amanecer del partido (10-2) y si bien el local logró revertir el marcador y pasar al frente 37-36 en el segundo período, los marplatenses estamparon un parcial de 19-5 para cerrar el primer tiempo 55-42 arriba.

A partir de ahí la diferencia en principio se mantuvo y poco a poco se amplió, con un rival que terminó con 12-27 en triples y un jugador determinante como Ceferino Cotrofe: 23 puntos (1-4 en t3, 5-8 en t2 y 10-12 en t1).

En Bahía, los más destacados fueron Simón Ojeda, quien terminó con 13 puntos y 10 rebotes, y Franco Miérez: 17 unidades (3-6 en t3, 3-6 en t2 y 2-2 en t1), más 8 rebotes.

La síntesis:

Bahía Blanca (79): Santiago Medina (6), Franco Mierez (17), Benjamín Giacomodonato, Lautaro Agüero (6), Simón Ojeda (13), Simón Apilli (9), Felipe Ferretti (4), Faustino García De La Fuente (11), Juan Bautista Chotard (5), Tiago Millán (6), Pedro Vinderola (2) y Genaro Beliz. DT: Juan Cruz Santini.

Mar del Plata (90): Felipe Carrera (7), Thomas Duarte (6), Felipe Sánchez (16), Thiago Liniers (13), Valentín Giamberardino (4), Juan Bautista Landeta (7), Agustín Stadler (5), Facundo González (4), Ceferino Cotrofe (23), Evaristo Biocca (1), Federico Churio y Julián Reboredo (4). DT: Bautista Mendiola.

Cuartos: Bahía, 23-26; 42-55 y 55-73.

Árbitros: Franco Dalosio (La Plata) y Manuela Pastorino (Zárate-Campana).

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

El plantel de Bahía

Jugador (Equipo)

Lautaro Agüero (Bahiense del Norte)

Bautista Chotard (Bahiense del Norte)

Santiago Medina (Bahiense del Norte)

Franco Mierez (Bahiense del Norte)

Simón Ojeda (Bahiense del Norte)

Juan Pedro Vinderola (Comercial)

Valentín Gelabert (9 de Julio)

Benjamín Giacomodonato (9 de Julio)

Genaro Beliz (Pacifico)

Simón Apilli (Villa Mitre)

Gino Di Meglio (Villa Mitre)

Felipe Ferretti (Villa Mitre)

Faustino García De La Fuente (Villa Mitre)

Tiago Millán (Villa Mitre)

Entrenador: Juan Cruz Santini.

Asistentes: Mauro Richotti y Jorge Boveda.

Preparador físico: Wilfredo Lozano.

Psicólogo: Franco Borelli.

Kinesiólogo: Tomás Burastero.