Tailandia 2027: un viaje para descubrir la esencia del sudeste asiático

Con salida prevista para el 20 de febrero de 2027, este circuito grupal invita a recorrer durante 17 días y 16 noches algunos de los lugares más emblemáticos de Tailandia, combinando historia, cultura, naturaleza y playas de ensueño.

El itinerario incluye la visita a Bangkok, Sukhothai, Chiang Mai, Krabi y Phuket, un recorrido cuidadosamente diseñado para conocer las diferentes caras del país. Desde la intensidad de su capital hasta la tranquilidad de sus islas tropicales, cada destino ofrece experiencias únicas que convierten al viaje en una verdadera inmersión en la cultura tailandesa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La aventura comienza en Bangkok, una ciudad vibrante donde la tradición convive con la modernidad. Allí los viajeros recorrerán algunos de los templos budistas más importantes del país, admirarán el esplendor del Gran Palacio y descubrirán el encanto de sus mercados y calles llenas de vida.

El circuito continúa hacia Sukhothai, considerada la cuna de la civilización tailandesa y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus antiguas ruinas, templos y monumentos permiten conocer el origen de una de las culturas más ricas del sudeste asiático.

En el norte del país, Chiang Mai ofrece un paisaje completamente diferente. Rodeada de montañas y naturaleza, esta ciudad es famosa por sus templos y por la posibilidad de visitar un santuario de elefantes, una experiencia que permite interactuar con estos animales en un entorno dedicado a su cuidado y conservación.

La etapa final del viaje transcurre en el sur de Tailandia, donde Krabi y Phuket reciben a los visitantes con algunas de las playas más espectaculares del mundo. Sus aguas cristalinas, formaciones rocosas, pequeñas islas y arenas blancas ofrecen el escenario ideal para relajarse, realizar paseos en barco o simplemente disfrutar de paisajes inolvidables.

La propuesta de Viajes La Nueva incluye vuelos internacionales, 13 noches de alojamiento, desayunos durante todo el circuito, cinco almuerzos y cuatro cenas, traslados en destino, excursiones y visitas con guía de habla hispana, asistencia al viajero y acompañamiento permanente durante todo el recorrido, brindando la tranquilidad de viajar con un grupo organizado y coordinadores que acompañan cada etapa del itinerario.

El valor del programa es de USD 5.439, más USD 1.801 correspondientes a impuestos y tasas.

Con una combinación perfecta de ciudades milenarias, templos dorados, exuberante naturaleza y playas paradisíacas, esta salida de Viajes La Nueva representa una oportunidad ideal para descubrir la magia de Tailandia en un viaje organizado, seguro y pensado para disfrutar cada momento.

Consultas y reservas: Rodríguez 55, Bahía Blanca. (0291) 459-0099 / 471-7260 ventas1@viajeslanueva.com