Con tres partidos, se pone en marcha la segunda fecha del Torneo Clausura

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Dos ganadores que vienen de festejo se miden en el Carminatti. Fotos: Archivo-La Nueva.

Con tres encuentros en la Primera División "B" se pondrá en marcha hoy la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur.

Todos los partidos comenzarán desde las 15 y se jugarán en los escenarios naturales.

Uno de los encuentros más atractivos se dará en el Roberto Carminatti, donde habrá duelo de ganadores.

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Olimpo recibirá a Tiro Federal, con arbitraje de Fernando Sepúlveda.

En la jornada inaugural, el aurinegro venció a Pacífico (2 a 0) y los Turcos superaron a Comercial (4 a 0).

Además, en el Coloso de Cemento, Rosario Puerto Belgrano esperará por Pacífico de Bahía Blanca.

El encuentro en Punta Alta se jugará a puertas cerradas y será dirigido por Daniel Méndez.

El dueño de casa intentará estirar su positivo debut, tras vencer a Dublin en la primera fecha.

Mientras que el Verde viene de caer ante Olimpo, por 2 a 0, en su cancha.

Por último, en General Cerri se medirán Sansinena y Comercial.

El juez en el Luis Molina será Javier Tamaro.

Ambos buscarán su primera victoria en el Torneo, ya que el Tripero igualó ante Pacífico de Cabildo (1 a 1) y el elenco de Ingeniero White sufrió la goleada citada ante Tiro (4 a 0).

La fecha se completará mañana, cuando Pacífico de Cabildo reciba a Dublin.

El árbitro principal en el estadio Carlos Angelini será Brian Romero.

*La tabla

-Así están las posiciones tras la primera fecha del Clausura: 1º) Tiro Federal, Rosario y Olimpo, 3 puntos; 4º) Pacífico de Cabildo y Sansinena, 1; 6º) Dublin, Pacífico BB y Comercial, sun unidades.

-La general. 1º) Tiro, 30 puntos; 2º) Rosario, 29; 3º) Comercial, 27; 4º) Sansinena, 22; 5º) Olimpo, 19; 6º) Dublin, 17; 7) Pacífico de Cabildo, 9 y 8º) Pacífico BB, 8.

*Mañana en la A

La segunda fecha de la división superior se jugará íntegramente este domingo, con 4 partidos a partir de las 15.

Los duelos serán los siguientes: San Francisco vs Libertad (dirigirá Mariano Perretti), Bella Vista vs Liniers (Lucas De Dios), La Armonía vs Villa Mitre (Julián Horticolou) y Sporting vs Huracán (Oscar Perotti).

*La tabla

-Así están las posiciones tras la primera fecha del Clausura: 1º) Liniers, Sporting y San Francisco, 3 puntos; 4º) Libertad y Huracán, 1 punto; 6º) Bella Vista, La Armonía y Villa Mitre, sin unidades.

-La acumulada. 1º) Huracán, 27 puntos;: 2º) Liniers, 26; 3º) Bella Vista, 25; 4º) Villa Mitre y Libertad, 19; 6º) San Francisco y Sporting, 16; 8º) La Armonía, 14.