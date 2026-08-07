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Por el choque de una combi con estudiantes de la UTN, hospitalizaron a 11 personas

Ocurrió a la altura del kilómetro 129 de la ruta nacional 33.

Un total de once personas debieron ser trasladadas hacia el Hospital de Pigüe para "determinar lesiones" tras un choque que se produjo en la ruta nacional 33, sobre el kilómetro 129.

Allí impactaron, por causas que se desconocen, una Nissan Frontier, patente AF 222 RU, con una Citroën Jumper, dominio PKV 813, en la que se movilizaban estudiantes mayores de edad de la Universidad Tecnológica Nacional.

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En función del rápido traslado, hasta el momento no se difundieron sus identidades. Por el incidente se estableció un corte de ruta, con tránsito asistido con desvío por un camino alternativo.

Tomó intervención personal del Departamento de Zona Operativa Vial V Bahía Blanca y de la Policía Vial de Tornquist.

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