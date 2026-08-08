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Femenino: 9 de Julio visita a Peñarol, en la primera oportunidad para llegar a la Liga Nacional

El representante bahiense juega el Final Four en Mar del Plata.

Isabella Larrasolo en acción. Detrás, el banco de Peñarol. Foto: archivo-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

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9 de Julio tiene una cita histórica, en el Final Four de la Liga Provincial que se disputará en Mar del Plata, clasificatorio a la Liga Nacional Femenina.

El representante bahiense enfrentará a Peñarol, desde las 16, en el Nuevo José Martínez de Quilmes.

En principio había sido programado para las 18 y lo adelantaron.

Posteriormente, a las 18.30, se medirán el local y Hogar Berisso (La Plata).

Los ganadores de ambos encuentros serán finalistas y accederán directamente al boleto para la Liga Nacional, mientras que los perdedores tendrán una segunda oportunidad mañana, desde las 16, para determinar el tercer pasajero a la elite.

"Yo quiero ganar el torneo. Después, todo lo que pueda llegar a venir, bienvenido, pero jugamos para ganar el torneo", le dijo el entrenador, Julián Turcato, a La Nueva, hablando en "El Diario Deportivo".

9 de Julio cuenta con un plantel joven.

"La mitad del plantel está conformado por juveniles y tenemos seis mayores, que son menores de 28 años. Así que íremos manejando la ansiedad y los nervios. Lo bueno es que ya jugamos el año pasado. Creo que nos puede ayudar", reconoció el DT.

El antecedente en el global de enfrentamientos entre ambos favorece a las marplatenses, aunque el último de los seis partidos en el historial fue para 9 de Julio, en el Néstor Damiani, 61 a 53.

Acá se podrá ver en vivo:

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