Economía social: cuantos nuevos pobres hay en Argentina desde el comienzo de 2026

Según el informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), el primer trimestre de 2026 dejó en claro que la pobreza escaló al 30% y la indigencia al 6,5%.

Aunque el aumento frente al cierre de 2025 parece mínimo —0,1 puntos más de pobreza y 0,4 de indigencia—, el impacto es enorme: 1,3 millones de argentinos cayeron bajo la línea de pobreza en apenas unos meses.

Por un lado, la Canasta Básica Alimentaria subió 11,6% y la Total 9,6%, muy por encima de un índice salarial que apenas avanzó 8,6% (con los sueldos registrados rezagados en 7%).

Asimismo, el mercado laboral no logró amortiguar el golpe donde la desocupación no saltó, pero la falta de empleo registrado empujó a miles al autoempleo de subsistencia, elevando la subocupación y llevando la informalidad al 44,2% de los trabajadores.

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A esto se sumaron los gastos fijos —tarifas de transporte, energía y alquileres— que crecieron más que los precios y las paritarias, mientras las transferencias sociales y jubilaciones perdieron poder adquisitivo frente a la inflación.

El informe del ODSA muestra que la pobreza golpea con más fuerza a los más jóvenes. El 42,5% de los adolescentes de 13 a 17 años y el 40,9% de los niños de 5 a 12 años viven en condiciones de indigencia, mientras que entre los adultos mayores de 65 años la tasa es de apenas 8,5%.

Esto confirma un proceso de infantilización de la miseria, hoy en Argentina el riesgo de caer en la vulnerabilidad es cinco veces mayor para un joven que para un jubilado.

Según el estudio, el problema es que los sectores que más empleo generan —comercio, construcción e industria— no despegan. Por eso, las mejoras que se ven en algunos rubros son frágiles. En lugar de integrarse a un desarrollo real, millones de argentinos quedan atrapados en la supervivencia diaria. (C5N)