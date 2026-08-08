Liniers tuvo que jugar algo más de lo habitual para quedarse con el cuadrangular

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con una conversión de Nicolás Ramos sobre la bocina final, anoche Liniers derrotó en suplementario a Barrio Hospital, 80 a 79 (69-69) y se adjudicó el cuadrangular organizado por Argentino, que tuvo en disputa la Copa Alberto Scognamiglio.

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Este partido fue entre dos que participan de la LBB Oro, la cual retomará el jueves 20, con el segundo tramo.

El albinegro, que no contó con Agustín Dottori, Gastón Torres y Julián Marinsalta, tuvo como principales goleadores a Alan García, con 23 puntos; Genaro Groppa, con 16, Nicolás Quiroga, que aportó 12 y Franco Lanaro, quien sumó 10.

En el azulgrana, hubo 16 de Santiago Hamze, 15 de Franco Ferrari y 10 de Esteban Benedetti.

Argentino, 3º

Previamente, por el tercer puesto y en juego que enfrentó a dos equipos de la LBB Plata (que se reanudará el jueves 14), el local Argentino se impuso a Velocidad, 73 a 71, con un doble de Santiago Boyé, con apenas poco más de un segundo para el final.

Nicolás Antonelli, con 16 puntos y Franco Malmesi, con 14, fueron los principales anotadores del local.

En tanto, por Velocidad, 18 convirtió Sebastián Dutari.

El martes

Estrella organizó para el próximo martes y jueves la Copa GenSport destinada a cuatro equipos de la LBB Oro.

En la primera jornada en el Luis Álvarez se medirán L.N. Alem-Villa Mitre, a las 19, y desde las 21, Estrella-Pueyrredón.

El jueves, en primer turno se enfrentarán los perdedores y en el segundo, los ganadores.