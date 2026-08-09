Sudamericano Femenino: Argentina venció a Brasil y jugará la final ante Venezuela

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Argentina se quedó con el clásico frente a Brasil, al que le ganó 72 a 66 y obtuvo el pase a la final del Sudamericano Femenino que se disputa en Zárate.

Este domingo la albiceleste definirá frente a Venezuela, que venció a Colombia, 68 a 64.

Los cuatro semifinalistas ya habían asegurado la clasificación a la Americup 2027 de El Salvador.

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La más destacada del equipo argentino resultó Melisa Gretter, con 20 puntos y 9 asistencias.

En tanto, Flor Chagas sumó 17 puntos y Diana Cabrera 13 rebotes.

En las brasileñas hubo 22 puntos de Bella Nascimento, 18 de Aaliyah Guyton y 12 de Heloisa Carrera.

Este domingo, por el quinto puesto jugarán, a las 14, Paraguay-Uruguay.

Y buscando el tercer escalón del podio se medirán, a las 17.30, Brasil-Colombia.