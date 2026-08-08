Calendario ANSES de agosto 2026: quiénes cobran la semana que viene y qué DNI van primero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha el cronograma oficial de pagos correspondiente a agosto de 2026. De esta manera, millones de beneficiarios podrán consultar de manera anticipada cuándo tendrán acreditados sus ingresos en la cuenta bancaria según la finalización de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Con el inicio del nuevo mes, el organismo previsional distribuirá las acreditaciones correspondientes a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y Pensiones No Contributivas (PNC), entre otras prestaciones clave.

¿Quiénes cobran primero en la semana del 10 de agosto?

Los primeros desembolsos del mes arrancarán formalmente el lunes 10 de agosto. En esa jornada inicial recibirán sus montos:

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Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI finalizado en 0.

AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 0.

Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 0.

Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 0 y 1.

Asignaciones Familiares de PNC (que inician su cobro general para todas las terminaciones).

Calendario de pagos ANSES: del 10 al 14 de agosto

A lo largo de la semana que viene, la liquidación de haberes avanzará día por día de la siguiente manera:

1. Jubilados y pensionados (Haberes mínimos)

DNI 0: lunes 10 de agosto

DNI 1: martes 11 de agosto

DNI 2: miércoles 12 de agosto

DNI 3: jueves 13 de agosto

DNI 4: viernes 14 de agosto (Los DNI terminados del 5 al 9 cobrarán entre el 18 y el 24 de agosto).

2. AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: lunes 10 de agosto

DNI 1: martes 11 de agosto

DNI 2: miércoles 12 de agosto

DNI 3: jueves 13 de agosto

DNI 4: viernes 14 de agosto

3. Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: lunes 10 de agosto

DNI 1: martes 11 de agosto

DNI 2: miércoles 12 de agosto

DNI 3: jueves 13 de agosto

DNI 4: viernes 14 de agosto

4. Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: lunes 10 de agosto

DNI 2 y 3: martes 11 de agosto

DNI 4 y 5: miércoles 12 de agosto

DNI 6 y 7: jueves 13 de agosto

DNI 8 y 9: viernes 14 de agosto

5. Asignación por Prenatal

DNI 0 y 1: martes 11 de agosto

DNI 2 y 3: miércoles 12 de agosto

DNI 4 y 5: jueves 13 de agosto

DNI 6 y 7: viernes 14 de agosto (DNI 8 y 9 cobran el martes 18 de agosto).

Fechas de cobro para el resto del mes

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 25 de agosto

DNI 2 y 3: 26 de agosto

DNI 4 y 5: 27 de agosto

DNI 6 y 7: 28 de agosto

DNI 8 y 9: 31 de agosto

Asignación por Maternidad y Asignaciones de Pago Único

Asignación por Maternidad: Todas las terminaciones de DNI percibirán sus montos entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): Cobran todas las terminaciones de documento del 11 de agosto al 11 de septiembre.

Asignaciones Familiares de PNC: Todas las terminaciones perciben sus haberes entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo

DNI 0 y 1: 24 de agosto

DNI 2 y 3: 25 de agosto

DNI 4 y 5: 26 de agosto

DNI 6 y 7: 27 de agosto

DNI 8 y 9: 28 de agosto

¿Cómo consultar dónde cobro en ANSES?

Para confirmar el lugar de cobro o verificar el estado de la prestación, los beneficiarios pueden ingresar a mi ANSES a través de la web oficial (anses.gob.ar) o desde la aplicación móvil con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí se puede verificar el recibo digital de pago y la sucursal bancaria asignada. (N/A)