Se conocieron las identidades de los heridos en el choque de la ruta 33: hay dos graves

Se conocieron las identidades de las 11 personas que fueron trasladadas al Hospital de Pigüé tras el choque ocurrido anoche en el kilómetro 129 de la ruta nacional 33. Dos de ellas presentan lesiones graves y las restantes, lesiones leves.

Los heridos graves fueron identificados como Gustavo Guisti, de 33 años, y Melany Corti, de 18.

En tanto, María Clara Montes (22), Ángel Sebastián Piana (20), Sandra Florencia Trisiani (21), Estéfano Ariel Guichart (19), Gonzalo Pereda Tovoloni (33), Iván Ignacio Junco (22) y Axel Gonzalo Bordone (22) sufrieron lesiones leves.

También resultaron con heridas de carácter leve Fernando Óscar Conter (59) y Carlos Horacio Castillo (65).

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Según se estableció en la investigación, Conter era quien conducía la Nissan Frontier en la que viajaba acompañado por Castillo.

Por su parte, Guisti conducía la Citroën Jumper en la que se trasladaban estudiantes de la Facultad Regional Trenque Lauquen de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Además del conductor, viajaban Corti, Montes, Piana, Trisiani, Guichart, Pereda Tovoloni, Junco y Bordone.

La causa fue caratulada "Lesiones Culposas" y cuenta con intervención de la Ayudantía Fiscal de Saavedra.

Tras el operativo desplegado en el lugar, la ruta nacional 33 quedó nuevamente liberada al tránsito.