Tres Arroyos: condujo alcoholizado y quiso escapar de la policía

Un conductor que se encontraba alcoholizado fue aprehendido esta madrugada en Tres Arroyos luego de intentar escapar de la policía, informaron fuentes oficiales.

Desde la Comisaría Primera de esa ciudad indicaron que el procedimiento se produjo minutos después de las 5, cuando los efectivos fueron alertados por las cámaras de monitoreo acerca de la presencia de un sujeto realizando maniobras peligrosas al mando de una camioneta Volkswagen Amarok en avenida Caseros al 1.000.

Cuando los uniformados arribaron al sitio el individuo se dio a la fuga, por lo que comenzó una persecución por la planta urbana y caminos rurales que finalizó con la interceptación del rodado en el cruce de las rutas 73 y 72.

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Los voceros indicaron que en la camioneta circulaban dos personas y que el conductor del vehículo descendió de la unidad tomando un palo de madera, con la presunta intención de confrontar con los policías.

Pese a esto, según señala el parte de prensa, ambos fueron reducidos y aprehendidos.

El conductor fue identificado como Luis Miguel Gavilanes (38), mientras que su acompañante resultó ser Andrés Alderete (31).

Además, mencionaron los voceros, el primero fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo.

Por el caso se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 193 bis, desobediencia y resistencia a la autoridad.