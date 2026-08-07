Ascendió River y será uno de los rivales de Villa Mitre en la Liga Argentina
El Millonario se impuso en suplementario ante Regatas (San Nicolás), 83 a 74 (69-69) y cerró 2-0 una de las semifinales de la Liga Federal.
River venció esta noche a Regatas (San Nicolás), como visitante, por 83 a 74 en suplementario (69-69), se consagró finalista de la Liga Federal y lo más valioso es que ascendió a la Liga Argentina, categoría en la que tendrá como rival, entre otros, a Villa Mitre de nuestra ciudad.
Felipe Pais, de River, fue el goleador con 22 puntos y también el jugador más valioso con 26 de valoración. Además tomó 9 rebotes y dio 3 asistencias.
Las estadísticas del partido
El Millonario cerró la serie 2-0, tras imponerse también como local, 84 a 73.
En la otra semifinal, el primer ascendido resultó Mitre (Posadas), tras eliminar 2-1 a El Ceibo (San Francisco), con la presencia del bahiense Santiago Gattari.
Con los dos ascendidos, ahora tendrán que definir el campeón de la temporada.