Argentina cruzará con Brasil en las semifinales del Sudamericano Femenino

Argentina conoció a su rival de semifinales en el Sudamericano Femenino que se disputa en Zárate, tras la victoria de Brasil frente a Paraguay, por contundente 74 a 46.

La verdeamarela llegó a esta instancia, tras la sorpresiva derrota frente a Venezuela, que le impidió quedarse con el Nº1 de su grupo, aunque será un rival sumamente complicado para la albiceleste.

El partido entre Argentina y Brasil irá este sábado, a las 21, con ambos buscando del pasaje a la final.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los cuatro semifinalistas ya están clasificados a la Americup 2027 de El Salvador.

En el otro partido, Colombia también se impuso con claridad ante Chile, por 78 a 51, obteniendo la clasificación al próximo torneo internacional y el acceso a semifinales.

las cafeteras se enfrentarán a Venezuela, desde las 17.30.

La jornada se abrirá con el partido por el quinto puesto, entre Uruguay y Chile.