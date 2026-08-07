Tres jóvenes aprehendidos por herir de un disparo a un hombre en Villa Esperanza

Tres jóvenes fueron aprehendidos en las últimas horas en el marco de la investigación por el ataque a tiros ocurrido el pasado martes en el barrio Villa Esperanza, donde un hombre resultó herido en una de sus piernas.

Los detenidos son Javier Moyano, de 22 años; Gonzalo Rojas (21) y Thiago Montelpare (19), quienes quedaron imputados por los delitos de lesiones agravadas y abuso de arma.

Actuó en el operativo el Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera, a partir de declaraciones testimoniales y distintas tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores del ataque.

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Se realizaron procedimientos en los domicilios ubicados en Piccioles al 600, Cabo Farina al 500 y Tombesi al 300.

El hecho tuvo como víctima a Gustavo Cifieentes, quien recibió un disparo en la pierna derecha.

También se secuestraron municiones que serían coincidentes con las extraídas del cuerpo de la víctima por personal médico; y se incautó marihuana, con un peso total de aproximadamente 150 gramos.

Intervienen la Fiscalía en turno y la UFIJ Nº19 de Estupefacientes.