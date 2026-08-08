La servilleta que convenció a Jorge Messi y cambió la historia del fútbol

A fines del año 2000, la familia Messi atravesaba uno de los momentos más importantes de su vida. Lionel, con apenas 13 años, había viajado a España para realizar una prueba en Barcelona y había sorprendido a todos con su talento. Sin embargo, pese a las buenas sensaciones que había dejado en los entrenamientos, la dirigencia del club catalán todavía no había tomado una decisión definitiva sobre su incorporación.

La incertidumbre comenzó a preocupar a Jorge Messi. El padre del rosarino había realizado un enorme esfuerzo para acompañar a su hijo y necesitaba respuestas concretas. Con el paso de los días y sin avances en las negociaciones, la posibilidad de regresar a Argentina comenzó a ganar fuerza.

Fue entonces cuando apareció una figura determinante: Carles Rexach, secretario técnico del Barcelona. Convencido de que el club no podía dejar escapar semejante talento, decidió intervenir personalmente. Durante una reunión realizada el 14 de diciembre de 2000, tomó una servilleta de papel y escribió un compromiso informal en el que garantizaba la contratación de Lionel Messi.

“En Barcelona, a 14 de diciembre de 2000, y en presencia de los señores Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del F.C. Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi”, decía el histórico texto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La servilleta fue firmada por Rexach, el representante Josep Minguella y el empresario Horacio Gaggioli. Aunque no tenía validez contractual, fue suficiente para transmitirle tranquilidad a Jorge Messi y convencerlo de continuar las negociaciones con la institución catalana.

Semanas más tarde llegaron los documentos oficiales y Barcelona terminó incorporando al joven futbolista, además de hacerse cargo del tratamiento hormonal que necesitaba para su crecimiento. Lo que parecía un simple papel improvisado terminó convirtiéndose en uno de los objetos más valiosos de la historia del deporte.

Más de dos décadas después, aquella servilleta sigue siendo recordada como el primer paso de una carrera legendaria. Pero también como el documento que le dio a Jorge Messi la seguridad necesaria para apostar por el sueño de su hijo, una decisión que terminó cambiando para siempre la historia del fútbol mundial.