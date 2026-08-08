Falleció Jorge Messi, el padre de Lionel Messi

Jorge Messi, el padre de Lionel Andrés Messi, murió esta madrugada en un sanatorio de la ciudad de Rosario, en Argentina.

“Sanatorio Centro, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00″, escribieron.

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este dificil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, cerraron.

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El empresario y representante del futbolista y capitán de la selección argentina de fútbol atravesaba una larga enfermedad.

Jorge estaba casado con Celia Cuccittini, con quien tuvieron cuatro hijos: Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol.

Jorge fue empresario y el guía fuera de la cancha de la carrera de su hijo.

Fue el que peleó por conseguir el tratamiento necesario para Leo cuando era apenas un juvenil de Newell’s y el que se quedó con él en Barcelona cuando iniciaron la aventura de probar suerte en Europa, mientras su madre organizaba la otra parte familiar en Rosario.

“Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”, recordó el propio Lionel sobre aquellos días en una entrevista del 2007.