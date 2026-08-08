“Hoy somos más familia que nunca”: la despedida de Leones FC, que preside el hijo de Jorge Messi

Leones FC se sumó este sábado a las despedidas para Jorge Messi y publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado por una fotografía en la que aparece junto a su hijo Matías Messi observando un encuentro del conjunto rosarino.

“Hoy somos más familia que nunca. Hasta siempre, Jorge”, expresó la institución en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje posee un significado especial por el estrecho vínculo de la familia Messi con el proyecto. Leones FC es presidido por Matías Messi, hermano de Lionel, y desde 2026 compite en la Primera C del fútbol argentino.

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Jorge acompañó personalmente el crecimiento del club y durante esta temporada estuvo presente en distintos encuentros. Una de sus apariciones públicas se produjo en marzo, cuando asistió al estadio Gabino Sosa para observar el triunfo por 1-0 frente a Central Córdoba de Rosario.

En aquella oportunidad, compartió la tribuna con Matías y celebró el gol de Leones, una imagen que ahora adquirió un fuerte valor emocional y que la institución eligió para recordarlo.

El fallecimiento de Jorge Messi, a los 68 años, provocó numerosas muestras de afecto de clubes y organismos del fútbol argentino y sudamericano, pero la publicación de Leones tuvo un carácter especialmente íntimo: no fue solamente la despedida de un club, sino la de un proyecto construido alrededor de su propia familia.