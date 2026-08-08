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El sentido mensaje de Newell's, tras el fallecimiento de Jorge Messi: "Apuntaló la carrera del mejor de todos los tiempos"

El papá de Liones murió a los 68 años.

Newell's Old Boys fue uno de los primeros clubes en pronunciarse tras el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, a los 68 años de edad.

El club rosarino realizó un sentido posteo de despedida, remarcando su afecto como hincha y acompañamiento en la carrera de su hijo.

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"Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini", remarca.

"Gracias por enseñarle a amar estos colores", agrega el comunicado.

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