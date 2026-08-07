Con el tenis y el ciclismo, más argentinos confirmados para los Juegos Suramericanos
El evento se desarrollará del 12 al 26 de septiembre y contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
A poco más de un mes del inicio, las diferentes federaciones nacionales continúan confirmando sus delegaciones para representar a la Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
En las últimas horas fue el turno de la Asociación Argentina de Tenis y de la Unión Ciclista de la República Argentina, quienes comunicaron a sus atletas para vestir los colores nacionales en el evento multideportivo que irá del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, como sedes principales.
En ese sentido, la AAT comunicó que Lautaro Midón, Juan Manuel La Serna y Luciano Ambrogi, entre los varones, y Jazmín Ortenzi, Luisina Giovannini y Luciana Moyano, del lado de las mujeres, saltarán a las flamantes canchas ubicadas en el centro del hipódromo de Rosario, en el Parque de la Independencia.
Por su parte, el cuerpo técnico de la Selección Argentina de ciclismo confirmó los 26 apellidos, 15 hombres y 11 mujeres, que conjugan talento, juventud y experiencia internacional.
Julieta Benedetti, Jennifer Francone, Abril Garzón, Maribel Aguirre, Valentina Luna, Delfina Dibella, Sofía Martelli, Ludmila Aguirre, Natalia Vera, Valentina Méndez y Guadalupe Díaz competirán en la rama femenina.
Marcos Méndez, Rubén Ramos, Tomás Moyano, Santiago Gruñeiro, Agustín Ferrari, Lucas Vilar, Juan Rodríguez, Matías Murillo, Iñaki Serrano, Mateo Kalejman, Leonardo Cobarrubia, Mateo Duque, Gerardo Tivani, Tomás Contte y Facundo Ambrossi, estarán presentes en las pruebas para varones.
Las pruebas de ruta y pista se llevarán a cabo en Rafaela, entre el 15 y el 23 de septiembre.
Además, la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos dio a conocer a las diez atletas que representarán al país en natación artística.
El equipo conducido por Lucina Simón e Irina Bandurek tendrá entonces a Tiziana y Milena Bonucci, María Carasatorre, Morena Basso, Milva Aimetta, Iara Palacios, Valentina Ramírez, Clara Rivero, Isabella Romagnoli y Mercedes Romero Acuña.
Delegaciones confirmadas
Acuáticos - Aguas abiertas
Ivo Cassini
Joaquín Moreno Muñóz
Romina Imwinkelried
Candela Giordanino
Acuáticos - Natación
Agostina Hein
Decilia Dieleke
Laila Chain
Macarena Ceballos
Malena Santillán
Iara Fernández
Delfina Dinni
Catalina Dos Santos
Santiago Grassi
Martina Barbeito
Ulises Cazau
Ulises Saravia
Andrea Berrino
José Materano
Matías Chaillou
Lucas Alba
Dante Nicola
Felipe García Berbel
Máximo Aguilar Machion
Thiago Pizzini
Guido Buscaglia
Acuáticos - Natación artística
Tiziana Bonucci
Milena Bonucci
María Carasatorre
Morena Basso
Milva Aimetta
Iara Palacios
Valentina Ramírez
Clara Rivero
Isabella Romagnoli
Mercedes Romero Acuña
Boxeo
Gonzalo Ebenau
Lautaro Gómez
Jair Assat
Santiago Celes
Thiago Maza
Mateo Tavarone
Marcos Mendoza
Nahuel Roldán
Pedro Arjona
Kevin Asman
Ciclismo - Pista/ruta
Julieta Benedetti
Jennifer Francone
Abril Garzón
Maribel Aguirre
Valentina Luna
Delfina Dibella
Sofía Martelli
Ludmila Aguirre
Natalia Vera
Valentina Méndez
Guadalupe Díaz
Marcos Méndez
Rubén Ramos
Tomás Moyano
Santiago Gruñeiro
Agustín Ferrari
Lucas Vilar
Juan Rodríguez
Matías Murillo
Iñaki Serrano
Mateo Kalejman
Leonardo Cobarrubia
Mateo Duque
Gerardo Tivani
Tomás Contte
Facundo Ambrossi
Ecuestre - Salto
Damián Ancic - Milenario Solaguayre
Lucas Mesa - Iceman SVG
Tomás Galilea - Vértigo WAF
Matías Albarracín - Pegasus Carnaval Du Rio
Manuel Chechic - CD CRistal Z
Gimnasia - Artística
Isabella Ajalla
Julieta Lucas
Emilia Acosta
Rocío Saucedo
Delfina Estoco
Fila Dalinger
Levantamiento de pesas
María Sol Moya
Martina Mendoza
María Luz Casadevall
María Paz Casadevall
Domingo Meza
Dante Pizzuti
Alejo Gómez Franco
Ismael Ovejero
Patinaje - Artístico
Juan Segundo Rodríguez
Donato Mastroianni
Micaela Lopetegui
Valentina Longo Fernández
Delfina Veljanovich
Camila Tello
Facundo Nieva Biza
Ulises Loiseau Buchelle
Sóftbol
Federico Eder
Alan Peker
Alejo Muñoz
Fausto Siviero
Federico Olheiser
Francisco Lombardo
Nahuel Saenz
Ladislao Malarczuk
Khalil Luna
Luciano Biondi
Lucio Retamar
Manuel Godoy
Matías Etchevers
Pablo Migliavacca
Teo Migliavacca
Aldana Gómez
Carolina Asato
Jasmine Armenteros
Abigail Barboza
Agustina Bonetti
Cielo Bonetti
Violeta Figueroa
Carina Amarilla
Mariana Gorosito
Mercedes Grimolizzi
Emiliana Gumpel
Keyla Luna
Isabel Malarkey
Juliana Martínez
Florencia Salguero
Taekwondo
Maia Viñabal
María Julia Sepúlveda
Brenda Ruiz Díaz
Victoria Rivas
Ignacio Espíndola
José Luis Acuña
Santino Policelli
Thiago Corro
Tenis
Lautaro Midón
Juan Manuel La Serna
Luciano Ambrogi
Jazmín Ortenzi
Luisina Giovannini
Luciana Moyano
Tiro con arco
Alma Pueyo López
Wanda Arca
María Luisina Giúdice
María Eugenia González
Guillermina González
Daniela Cheffer
Esteban Silva
Damián Jajarabilla
Matías Noriega
Iván Nikolajuk
Nelson Salinas
Lucas Garcés
Triatlón
Moira Miranda
Emilia Vargas
Sofía de Rosas
Tiago Muñoz
Bautista Arbizu
Tadeo Barufatto
Todas las ediciones
1978 - La Paz (Bolivia)
1982 - Rosario (Argentina)
1986 - Santiago (Chile)
1990 - Lima (Perú)
1994 - Valencia (Venezuela)
1998 - Cuenca (Ecuador)
2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)
2006 - Buenos Aires (Argentina)
2010 - Medellín (Colombia)
2014 - Santiago (Chile)
2018 - Cochabamba (Bolivia)
2022 - Asunción (Paraguay)
2026 - Santa Fe (Argentina)
Calendario de eventos del ciclo olímpico
2026
12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)
31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)
2027
1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)
23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)
2028
14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)
2029
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)
V Juegos Suramericanos de la Juventud
2030
XIV Juegos Suramericanos
V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)
2031
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior
XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)
2032
23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)