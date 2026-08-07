Con el tenis y el ciclismo, más argentinos confirmados para los Juegos Suramericanos

Benedetti viene de ser oro en ruta en los Panamericanos Junior Asunción 2025. Foto: COA

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

A poco más de un mes del inicio, las diferentes federaciones nacionales continúan confirmando sus delegaciones para representar a la Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En las últimas horas fue el turno de la Asociación Argentina de Tenis y de la Unión Ciclista de la República Argentina, quienes comunicaron a sus atletas para vestir los colores nacionales en el evento multideportivo que irá del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, como sedes principales.

En ese sentido, la AAT comunicó que Lautaro Midón, Juan Manuel La Serna y Luciano Ambrogi, entre los varones, y Jazmín Ortenzi, Luisina Giovannini y Luciana Moyano, del lado de las mujeres, saltarán a las flamantes canchas ubicadas en el centro del hipódromo de Rosario, en el Parque de la Independencia.

Por su parte, el cuerpo técnico de la Selección Argentina de ciclismo confirmó los 26 apellidos, 15 hombres y 11 mujeres, que conjugan talento, juventud y experiencia internacional.

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Julieta Benedetti, Jennifer Francone, Abril Garzón, Maribel Aguirre, Valentina Luna, Delfina Dibella, Sofía Martelli, Ludmila Aguirre, Natalia Vera, Valentina Méndez y Guadalupe Díaz competirán en la rama femenina.

Marcos Méndez, Rubén Ramos, Tomás Moyano, Santiago Gruñeiro, Agustín Ferrari, Lucas Vilar, Juan Rodríguez, Matías Murillo, Iñaki Serrano, Mateo Kalejman, Leonardo Cobarrubia, Mateo Duque, Gerardo Tivani, Tomás Contte y Facundo Ambrossi, estarán presentes en las pruebas para varones.

Las pruebas de ruta y pista se llevarán a cabo en Rafaela, entre el 15 y el 23 de septiembre.

Además, la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos dio a conocer a las diez atletas que representarán al país en natación artística.

El equipo conducido por Lucina Simón e Irina Bandurek tendrá entonces a Tiziana y Milena Bonucci, María Carasatorre, Morena Basso, Milva Aimetta, Iara Palacios, Valentina Ramírez, Clara Rivero, Isabella Romagnoli y Mercedes Romero Acuña.

Delegaciones confirmadas

Acuáticos - Aguas abiertas

Ivo Cassini

Joaquín Moreno Muñóz

Romina Imwinkelried

Candela Giordanino

Acuáticos - Natación

Agostina Hein

Decilia Dieleke

Laila Chain

Macarena Ceballos

Malena Santillán

Iara Fernández

Delfina Dinni

Catalina Dos Santos

Santiago Grassi

Martina Barbeito

Ulises Cazau

Ulises Saravia

Andrea Berrino

José Materano

Matías Chaillou

Lucas Alba

Dante Nicola

Felipe García Berbel

Máximo Aguilar Machion

Thiago Pizzini

Guido Buscaglia

Acuáticos - Natación artística

Tiziana Bonucci

Milena Bonucci

María Carasatorre

Morena Basso

Milva Aimetta

Iara Palacios

Valentina Ramírez

Clara Rivero

Isabella Romagnoli

Mercedes Romero Acuña

Boxeo

Gonzalo Ebenau

Lautaro Gómez

Jair Assat

Santiago Celes

Thiago Maza

Mateo Tavarone

Marcos Mendoza

Nahuel Roldán

Pedro Arjona

Kevin Asman

Ciclismo - Pista/ruta

Julieta Benedetti

Jennifer Francone

Abril Garzón

Maribel Aguirre

Valentina Luna

Delfina Dibella

Sofía Martelli

Ludmila Aguirre

Natalia Vera

Valentina Méndez

Guadalupe Díaz

Marcos Méndez

Rubén Ramos

Tomás Moyano

Santiago Gruñeiro

Agustín Ferrari

Lucas Vilar

Juan Rodríguez

Matías Murillo

Iñaki Serrano

Mateo Kalejman

Leonardo Cobarrubia

Mateo Duque

Gerardo Tivani

Tomás Contte

Facundo Ambrossi

Ecuestre - Salto

Damián Ancic - Milenario Solaguayre

Lucas Mesa - Iceman SVG

Tomás Galilea - Vértigo WAF

Matías Albarracín - Pegasus Carnaval Du Rio

Manuel Chechic - CD CRistal Z

Gimnasia - Artística

Isabella Ajalla

Julieta Lucas

Emilia Acosta

Rocío Saucedo

Delfina Estoco

Fila Dalinger

Levantamiento de pesas

María Sol Moya

Martina Mendoza

María Luz Casadevall

María Paz Casadevall

Domingo Meza

Dante Pizzuti

Alejo Gómez Franco

Ismael Ovejero

Patinaje - Artístico

Juan Segundo Rodríguez

Donato Mastroianni

Micaela Lopetegui

Valentina Longo Fernández

Delfina Veljanovich

Camila Tello

Facundo Nieva Biza

Ulises Loiseau Buchelle

Sóftbol

Federico Eder

Alan Peker

Alejo Muñoz

Fausto Siviero

Federico Olheiser

Francisco Lombardo

Nahuel Saenz

Ladislao Malarczuk

Khalil Luna

Luciano Biondi

Lucio Retamar

Manuel Godoy

Matías Etchevers

Pablo Migliavacca

Teo Migliavacca

Aldana Gómez

Carolina Asato

Jasmine Armenteros

Abigail Barboza

Agustina Bonetti

Cielo Bonetti

Violeta Figueroa

Carina Amarilla

Mariana Gorosito

Mercedes Grimolizzi

Emiliana Gumpel

Keyla Luna

Isabel Malarkey

Juliana Martínez

Florencia Salguero

Taekwondo

Maia Viñabal

María Julia Sepúlveda

Brenda Ruiz Díaz

Victoria Rivas

Ignacio Espíndola

José Luis Acuña

Santino Policelli

Thiago Corro

Tenis

Lautaro Midón

Juan Manuel La Serna

Luciano Ambrogi

Jazmín Ortenzi

Luisina Giovannini

Luciana Moyano

Tiro con arco

Alma Pueyo López

Wanda Arca

María Luisina Giúdice

María Eugenia González

Guillermina González

Daniela Cheffer

Esteban Silva

Damián Jajarabilla

Matías Noriega

Iván Nikolajuk

Nelson Salinas

Lucas Garcés

Triatlón

Moira Miranda

Emilia Vargas

Sofía de Rosas

Tiago Muñoz

Bautista Arbizu

Tadeo Barufatto

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)