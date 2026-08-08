Messi viaja a Rosario por el fallecimiento de su padre Jorge

Lionel Messi viajará rumbo a Rosario para reencontrarse con su familia luego de la muerte de su padre, Jorge Messi. El capitán de la Selección Argentina recibió la noticia mientras se encontraba en Estados Unidos y modificó inmediatamente su agenda deportiva.

El futbolista tiene previsto arribar a su ciudad natal en las próximas horas para acompañar a sus seres queridos y participar de la despedida de su padre, quien falleció a los 68 años después de atravesar una prolongada enfermedad.

El viaje obliga a Messi a interrumpir sus compromisos con Inter Miami, con el que tenía programado enfrentar a Monterrey, pero el argentino fue desafectado del encuentro ante la situación familiar.

La prioridad del futbolista estará puesta ahora en permanecer junto a su familia en Rosario, ciudad a la que había regresado semanas atrás después del Mundial para acompañar de cerca la situación de salud de su padre.

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El delicado estado de salud de Jorge Messi había tomado estado público durante el Mundial 2026. Tras el debut de Argentina, Lionel se mostró visiblemente emocionado y reconoció que atravesaba un momento complejo fuera de lo estrictamente deportivo. "Pasé unos días difíciles", había señalado el capitán argentino después de aquel encuentro, en medio de la preocupación por la salud de su padre.

En ese momento, la familia también había difundido un comunicado para llevar tranquilidad: "Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", habían informado.