El video de Lionel Messi que emociona: "Vivimos muchas cosas feas"

Cuando todavía su sueño era ser campeón del Mundo, allá por 2006, en una de sus tantas entrevistas, Lionel Messi se quebró hablando del padre, Jorge, quien falleció esta madrugada en un sanatorio de Rosario.

En un fragmento de la nota, Jorge le envió un mensaje a su hijo, a quien el propio Lionel definió como "un amigo" y recordó la soledad de ambos en España.

"Yo me encerraba a llorar solo en la pieza, él también sin que lo vea o sin que él piense que lo vea. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos muy mal”, contó Lionel.

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También, en la misma nota, contó cuando su papá le preguntó si quería volverse para Argentina.

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