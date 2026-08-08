El bar de la familia Messi cerró por duelo tras la muerte de Jorge: “Abrazo gigante, jefe”

El bar VIP Rosario, uno de los establecimientos vinculados a la familia de Lionel Messi en la ciudad, anunció que permanecerá cerrado durante toda la jornada de este sábado en señal de duelo por la muerte de Jorge Messi, padre y representante del capitán de la Selección argentina.

“Abrazo gigante, jefe”, se lee en una publicación difundida en las redes sociales del establecimiento, acompañada por la fecha 08/08/2026 y un mensaje que anuncia: “El bar permanecerá cerrado el día de la fecha”. La comunicación lleva además el logo de “VIP Famiglia” y la identificación del establecimiento como parte de la familia Messi.

La decisión se conoció luego de que Jorge Messi falleciera este viernes por la noche a los 68 años en Rosario, tras atravesar una larga enfermedad. La noticia fue confirmada por distintas fuentes y posteriormente por Newell's Old Boys, club del que era reconocido hincha.

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El VIP Rosario está ubicado en Rioja 411, en una zona privilegiada de la ciudad, frente al Monumento Nacional a la Bandera, y funciona como bar y restaurante.

El padre del astro argentino se adentró en el establecimiento gastronómico en 2009, cuando se convirtió en uno de los concesionarios del tradicional bar rosarino junto al empresario Fabio Ombrella. El lugar había sido sometido a una renovación y pasó a funcionar bajo la administración de la sociedad vinculada a ambos.

Con el paso de los años, el local quedó incorporado a los distintos emprendimientos que la familia Messi desarrolló en Rosario y se convirtió en uno de los puntos gastronómicos más identificados con el entorno del futbolista.

La familia también presentó proyectos para renovar el espacio y sumar nuevas propuestas comerciales. Entre las iniciativas figuraban la ampliación del establecimiento, nuevos sectores y un área a destinada a exhibir objetos relacionados con la carrera de Lionel Messi.

Agencia NA