Siria Seijas: "Siempre hay una banderita de Bahía Blanca en todas las competencias del país"
La entrenadora del seleccionado de cadetas de la ABH se refirió a la competencia que afrontarán en Mendoza en pocos días.
El handball de nuestro medio tendrá una seguidilla más que interesante de torneos puertas afueras de la Asociación Bahiense con competencias nacionales tanto para seleccionados como para clubes. Y los primeros en salir a la cancha serán los combinados de cadetes, que afrontarán el Argentino en Mendoza, a disputarse entre el 16 y el 22 de este mes. La entrenadora de las chicas Siria Seijas dio más detalles.
"Por ser que te tenemos pocos equipos en la liga local, Bahía siempre compite siempre a nivel nacional en todas las competencias nacionales. Siempre hay una banderita de Bahía Blanca en todas las competencias del país. Y eso es muy importante para el desarrollo de la actividad", expresó Siria en el programa El Diario Deportivo, que se emite en la Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.
"Los entrenadores tenemos la responsabilidad de formar jugadores a futuro. Soy muy exigente, trabajamos de forma seria, pero no todos los chicos son iguales ni a todos le podés hablar de la misma manera. Muchas veces, más que un entrenador, sos un referente y el chico te va a escuchar con mucha atención. Tratamos de trabajar con el temperamento, la confianza, la autoestima porque si bien somos formadores también hay que guiarlos para la vida", amplió la entrenadora y actual jugadora de Tiro Federal.
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