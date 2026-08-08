El mensaje de AFA para los Messi, tras el fallecimiento de Jorge: "Mucha fuerza familia, estamos con ustedes"
El papá de Lío murió a los 68 años.
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12:04 | 08/08/2026
La Asociación del Fútbol Argentino le dedicó un mensaje a la familia Messi, tras el fallecimiento de Jorge, padre de Lionel, a los 68 años.
"Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo", publicaron en la cuenta de X de la Selección.
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