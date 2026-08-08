River confirmó la llegada de otro campeón del mundo: Thiago Almada se suma al equipo

River Plate confirmó la llegada del extremo Thiago Almada, quien viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina y que durante la última temporada jugó en el Atlético Madrid de España.

"River Plate acordó con Atlético Madrid la transferencia definitiva del jugador Thiago Almada. El futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel", fue el comunicado que compartió el club "Millonario", que desembolsó una verdadera fortuna durante este último mercado de pases.

Almada llega al Millonario luego de disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina, donde comenzó como titular pero terminó perdiendo el puesto debido a sus flojas actuaciones.

Durante la última temporada, el extremo se desempeñó en el Atlético Madrid de España, donde disputó 27 partidos y solo pudo anotar cuatro goles y repartir tres asistencias.

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El debut de Almada se dio en la segunda mediados del 2018, en Vélez, cuando tenía solo 17 años. Rápidamente sorprendió por su gran nivel, que le permitió convertirse en una de las figuras del "Fortín" y en promesa del fútbol argentino.

Sus siguientes destinos fueron el Atlanta United de la MLS, el Botafogo de Brasil y el Lyon de Francia, antes de desembarcar en la capital española.

En su palmarés, se destaca el título en el Brasileirao y la Copa Libertadores 2024 con el Botafogo, mientras que con la Selección argentina conquistó el Mundial 2022.

Almada llega a River en un muy flojo momento para el club de Núñez, que perdió los primeros cuatro partidos en este segundo semestre del 2026 y que además acumula cinco caídas consecutivas en competencias de AFA, su peor seguidilla en 115 años.