Hora, TV y formaciones: River visita a Tigre en busca de la recuperación y con Coudet casi sin margen de error

River Plate visitará esta tarde a Tigre, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un encuentro que será definitorio para la continuidad de su director técnico Eduardo "Chacho" Coudet.

El partido, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio José Dellagiovanna y se podrá ver a través de TNT Sports.

El árbitro designado es Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

*La previa

River llega a este encuentro en un flojísimo momento, ya que perdió los cuatro partidos que disputó en este semestre y además acumula cinco derrotas consecutivas en torneos de AFA.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La seguidilla comenzó en la final del Torneo Apertura, donde cayó 3-2 frente a Belgrano de Córdoba, mientras que en la segunda mitad de este 2026 perdió en los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Aldosivi de Mar del Plata y en las primeras tres fechas de este Torneo Clausura (1-0 frente a Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central).

De esta manera, la continuidad de su director técnico, el "Chacho" Coudet, pende realmente de un hilo y una derrota contra el "Matador de Victoria" podría sellar su destino en el club de Núñez.

Tigre, por su parte, viene de conseguir un gran triunfo 3-1 como visitante frente a Racing, por la tercera fecha de este Torneo Clausura, y logró llegar a los cuatro puntos para meterse en puestos de clasificación a los playoffs, aunque todavía queda mucho por delante.

*Probables formaciones

-Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Martín Garay; Jabes Saralegui, Elías Cabrera, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

-River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: -Eduardo Coudet.

-Estadio: José Dellagiovanna

-Árbitro: Andrés Gariano

-VAR: Yamil Possi

-Hora: 17.

-TV: TNT Sports