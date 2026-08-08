"Chiqui" Tapia y una sentida carta de despedida al papá de Messi: "Jorge hizo todo bien"
El presidente de la AFA realizó un posteo tras conocerse el fallecimiento del padre del capitán de la Selección.
Una sentida carta de despedida publicó Claudio Tapia, tras conocerse el fallecimiento de Jorge Messi, papá de Lionel, a los 68 años.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino realizó un posteo en sus redes sociales: "Hizo todo bien", resumió.
El mensaje:
Hoy nos toca despedir a un hombre que,
detrás de una de las historias más grandes
del fútbol mundial, tuvo un papel
fundamental.
Como presidente de la Asociación del Fútbol
Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi
no solamente por haber traído al mundo al
mejor jugador del mundo, sino, sobre todo,
por haber criado a una persona de valores:
humilde, respetuosa y profundamente
comprometida con los demás.
Su mayor logro no fue únicamente
acompañar a Lionel en el camino que lo llevó
a convertirse en leyenda. Fue estar siempre
a su lado, sostenerlo en los momentos
difíciles, acompañarlo en cada paso y
enseñarle, con hechos, que detrás de
cualquier éxito deportivo hay una persona y
unos valores que cuidar.
Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar,
acompañó cuando había que
acompañar y sostuvo cuando más hacía
falta.
Por eso, como presidente de la Asociación
del Fútbol Argentino, queremos despedirlo
con enorme respeto, gratitud y afecto.
Gracias, Jorge, por haber acompañado y
formado a Lionel. Gracias por haberle dado
al mundo al mejor jugador, pero, por sobre
todas las cosas, por haber criado a una gran
persona.
Que descanses en paz.
Tu legado quedará para siempre en la
historia del fútbol argentino y, sobre todo,
en el corazón de tu familia.
CT