"Chiqui" Tapia y una sentida carta de despedida al papá de Messi: "Jorge hizo todo bien"

Una sentida carta de despedida publicó Claudio Tapia, tras conocerse el fallecimiento de Jorge Messi, papá de Lionel, a los 68 años.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino realizó un posteo en sus redes sociales: "Hizo todo bien", resumió.

El mensaje:

Hoy nos toca despedir a un hombre que,

detrás de una de las historias más grandes

del fútbol mundial, tuvo un papel

fundamental.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como presidente de la Asociación del Fútbol

Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi

no solamente por haber traído al mundo al

mejor jugador del mundo, sino, sobre todo,

por haber criado a una persona de valores:

humilde, respetuosa y profundamente

comprometida con los demás.

Su mayor logro no fue únicamente

acompañar a Lionel en el camino que lo llevó

a convertirse en leyenda. Fue estar siempre

a su lado, sostenerlo en los momentos

difíciles, acompañarlo en cada paso y

enseñarle, con hechos, que detrás de

cualquier éxito deportivo hay una persona y

unos valores que cuidar.

Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar,

acompañó cuando había que

acompañar y sostuvo cuando más hacía

falta.

Por eso, como presidente de la Asociación

del Fútbol Argentino, queremos despedirlo

con enorme respeto, gratitud y afecto.

Gracias, Jorge, por haber acompañado y

formado a Lionel. Gracias por haberle dado

al mundo al mejor jugador, pero, por sobre

todas las cosas, por haber criado a una gran

persona.

Que descanses en paz.

Tu legado quedará para siempre en la

historia del fútbol argentino y, sobre todo,

en el corazón de tu familia.

CT